Bijzonder vergaderen op duurzaam vergaderschip 'De Vooruitgang'

In 1898 werd het schip 'De Gebroeders' in Amsterdam gebouwd als zogenaamde Katwijker. Dat is een beurtschip van ruim 21 meter met een petroleummotor. Het schip vervoerde in de vorige eeuw met name lijnolie en kaas voor de firma Wessanen. Op dit moment krijgt het historische schip in Harlingen een metamorfose tot meest innovatieve en duurzame vergaderlocatie van het land.