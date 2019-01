SC Heerenveen haalt met Deen Skovgaard nieuwe verdediger

Skovgaard kwam voor zijn overgang naar SC Heerenveen alleen uit voor FC Nordsjælland. In vier seizoenen speelde de verdediger 67 competitiewedstrijden.

Technisch manager Gerry Hamstra laat op de website van SC Heerenveen weten blij te zijn met de komst van Skovgaard. "We volgen Andreas al een langere tijd. Het is een linksbenige verdediger die zowel centraal achterin als op de vleugel uit de voeten kan. We zijn dan ook blij dat hij voor ons gekozen heeft."