Inspraakavond over profiel nieuwe burgemeester Leeuwarden trekt weinig burgers

"Een beetje jammer"

"Een beetje jammer", noemde voorzitter Eline de Koning van de vertrouwenscommissie de bescheiden opkomst van burgers op de inspraakavond over de profielschets.

FNP-fractievoorzitter Jan-Willem Tuininga vond de opkomst teleurstellend. "Alle plaatselijke belangen waren uitgenodigd. En dan zie je niemand uit de 35 buitendorpen. Ik vind het echt teleurstellend."

Contact zoeken met jongeren

Maar de discussie over de profielschets was niettemin erg levendig. De nieuwe burgemeester moet niet bang zijn, vonden de aanwezige burgers en ook contact zoeken met jongeren, want zij zijn uiteindelijk de toekomst van de gemeente.

Aandacht voor water en watertechnologie wordt ook heel belangrijk gevonden. De nieuwe man of vrouw moet verder ook transparant zijn over wat hij of zij voor de gemeente betekent in Den Haag en Brussel. Een 'Blauw bloed'-achtig programma op Omrop Fryslân TV zou meer inzicht kunnen geven over waar een burgemeester mee bezig is, zo stelde een dame voor.