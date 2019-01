Henk Deinum: "Ik wil Jannewietske niet voor de voeten lopen"

Henk Deinum was tien jaar wethouder in Leeuwarden. Zelf had hij niet gedacht dat hij het zo lang zou volhouden. "Voor een ongeduldig mens als ik is dat lastig, want als wethouder moet je veel geduld hebben. Het werkt allemaal wat trager in de politiek", vertelt Deinum. Uiteindelijk is het voor hem toch de mooiste baan die hij ooit heeft gehad. "Dat heeft te maken met wat we hebben bereikt, maar ook met de mensen met wie je samenwerkt", legt hij uit.

Taaie dossiers

Deinum had een paar taaie dossiers, de nieuwbouw van het Cambuurstadion was misschien wel de moeilijkste. Vorige week ging de raad van Leeuwarden eindelijk akkoord met de plannen, op Deinums laatste dag als wethouder. "Dat was een droomscenario. Zulke dingen kunnen ook anders aflopen. Mensen herinneren zich vaak wat je als laatste gedaan hebt."

De Friese Poort wilde uit het project stappen, omdat er gedoe was rondom de afspraken over de tijdelijke huisvesting. Deinum en zijn collega Friso Douwstra zeiden dat ze niets van die afspraken afwisten. "Niet alles wordt vastgelegd in dit soort projecten. Maar wij gingen ervan uit dat we goede afspraken hadden gemaakt. Uiteindelijk is het gelukt, maar het heeft een paar keer op springen gestaan."

"Het was een lastig dossier, maar het was heel mooi om te doen. Onze samenwerking met de organisatie Cambuur verliep goed." Er zijn momenten geweest dat Deinum dacht dat het niet goed kwam, dat hij zijn hard vasthield. Maar hij heeft altijd vertrouwen gehouden in een goede afloop.

Ongeduldig

Toch verwondert het mensen dat juist een ongeduldig man als Henk Deinum ervoor zorgen moest dat de partijen weer bij elkaar zouden komen. "Dat hebben veel mensen tegen mij gezegd. Meestal liet ik meer pit zien, maar in dit geval moesten we bemiddelen."

De oud-wethouder verwacht dat de provincie nog snel met de laatste vijf miljoen over de brug zal komen, in elk geval voor de provinciale verkiezingen van maart. "Wij hebben altijd goede gesprekken gehad met de provincie. Ik denk dat we alle vragen die daar leefden, goed konden beantwoorden."