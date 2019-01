SC Cambuur geeft overwinning uit handen tegen tiental Go Ahead Eagles

Tegen tien man

Cambuur had het duel onder controle. Dat had gemakkelijker moeten worden nadat Go Ahead Eagles een halfuur voor tijd met tien man verder moest. Oud-Cambuurspeler Gino Bosz kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding op Van Kippersluis.

Toch kon Cambuur van het numerieke overwicht niet profiteren. De voorsprong werd zelfs uit handen gegeven. In de laatste minuut kwam Go Ahead Eagles op gelijke hoogte door een doepunt van Roland Baas (1-1), waarna beide ploegen een punt aan de wedstrijd overhielden.

Het is inmiddels maanden geleden dat Cambuur in eigen stadion heeft gewonnen. De laatste keer dat dat gebeurde, was begin november, tegen Jong Ajax.