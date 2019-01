Cambuur geeft overwinning uit handen tegen 10 man van Go Ahead

Aan het begin van de tweede helft kon Cambuur de wedstrijd goed controleren. Dat had makkelijker moeten worden nadat Go Ahead in de 61e minuut met 10 man verder moesten. Gino Bosz kreeg zijn tweede gele kaart nadat hij Van Kippersluis raakte.

Cambuur kon het overwicht niet verzilveren. In de negentigste minuut zette Roland Baas zelfs de 1-1 op het bord, nadat een vrije trap op de paal belandde. Een punt voelt zo als een verlies. Het is maanden geleden dat Cambuur in eigen stadion heeft gewonnen.