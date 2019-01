Volgens de ANWB ligt de weg bezaaid met brokstukken van de auto's die bij het ongeluk betrokken waren. Het bergen van de auto's, het opruimen van de weg, en het onderzoek van de politie duurt naar verwachting nog tot middernacht. Tot die tijd is de weg afgesloten in de richting van Fryslân. Verkeer moet omrijden via Lelystad.