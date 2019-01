Niet 57 ontslagen bij kweker Hartman, maar twintig

Volgens vakbond CNV werden de personeelsleden maandagmiddag bijgepraat over de nieuwe situatie. De bond is redelijk tevreden over de regeling, zegt vakbondsbestuurder Sijtze de Bruine.

"Er wordt per individu gekeken naar de mogelijkheden die er zijn. Dat is mooi. Voor de mensen die worden ontslagen proberen we nog een scholingstraject te organiseren", seit De Bruine. "Daar is de afgelopen jaren niks van terecht gekomen. De ontslagen zijn natuurlijk verdrietig, maar dit is wel een goed voorstel."

Eindelijk een voorstel

Al sinds eind vorig jaar is bekend dat bij het bedrijf in Sexbierum tientallen werknemers het veld moeten ruimen. Er was echter onduidelijkheid over de precieze aantallen. Tot zondag, toen de bedrijfsleiding eindelijk met een voorstel over de brug kwam. De Bruine denkt dat dit voorstel uiteindelijk de eindstreep zal halen. "Het is voor 95 procent zeker dat dit het gaat worden."

Het personeel dat mag blijven krijgt ook nog eens een transitievergoeding en WW over het kwart van het loon dat ze in moeten leveren.

Directie

Ook de directie van Hartman is tevreden met het onderhandelingsresultaat. Volgens de kweker blijft met dit akkoord de werkgelegenheid grotendeels behouden. "Deze plannen moeten leiden tot de omvorming van Hartman tot een honderd procent biologische teler", schrijft de directie in een verklaring.

Hartman gaat nu wel meewerken aan de trainingen en opleidingen van het personeel. Volgens het bedrijf is die investering ook hard nodig om over te kunnen schakelen naar volledige biologische teelt.