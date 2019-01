Beitske Visser uit Twellingea maakt kans op startplek in nieuwe vrouwenklasse

"JA! Ik ben door naar het volgende gedeelte van de W-Series. Ik kijk uit naar de volgende keer in Spanje in de F3", schrijft ze in het Engels op Twitter.

Eind maart strijden de 28 kanshebbers in Spanje in auto's van de Formule 3. Dan wordt bepaald wie de laatste 20 coureurs zijn.

De eerste race staat van 3 tot en met 5 mei op het programma, op het circuit van Hockenheim in Duitsland. Van 19 tot 21 juli is de Formule W in Nederland, op het circuit van Assen.

"Vrouwen kunnen heel goed rijden"

Er waren 54 coureurs die kans maakten op een plaats bij de laatste 28. Dit weekend streden ze tegen elkaar op een racebaan in Oostenrijk. Volgens een jury, met onder andere oud-coureur David Coulthard, was het niveau van de vrouwen hoger dan verwacht.

Het is de bedoeling dat vrouwen op termijn de concurrentie aankunnen met mannelijke Formule 1-coureurs. In de Formule W bouwen vrouwen ervaring op in gelijksoortige auto's en op gelijksoortige circuits.

Formule W als opstap naar Formule 1

De Formule 1 is het hoogste dat er te halen is voor een coureur. Er is geen regel die vrouwen verbiedt om daar aan mee te doen. Toch is het meer dan 40 jaar geleden dat een vrouw dat voor het laatst deed. Als er niks verandert, zegt de organisatie van de Formule W, kan het ook nog wel 40 jaar duren voordat een vrouw dat weer doet.

Volgens onder andere David Coulthart zijn er geen fysieke, psychologische of hormonale obstakels die ervoor zorgen dat vrouwen de Formule 1 niet aankunnen, maar de organisatie van de Formule W zegt wel dat het voor vrouwen extra moeilijk is om de Formule 1 te bereiken. Dat komt omdat er geen vrouwelijke rolmodellen zijn.

Bovendien kost het miljoenen om als jonge coureur zo goed te worden, dat je in aanmerking komt voor een plek in de Formule 1. Zonder rolmodellen zou het voor vrouwen ook lastiger zijn om dat geld bij elkaar te krijgen.

Ze hoeven niet te betalen om mee te doen aan de Formule W. Ze worden geselecteerd omdat ze goed kunnen rijden, niet omdat ze rijke ouders of sponsoren hebben. Door de beste vrouwen bij elkaar te zetten, hoopt de Formule W een platform te creëren dat voor sponsoren interessant is. Alle vrouwen rijden in identieke auto's, zodat de beste coureurs de meeste kans maken, en niet de coureurs met de beste auto's.

Een vrouwelijke kampioen in de Formule 1?

De organisatie van de Formule W verwacht dat de beste vrouwen op termijn op hetzelfde niveau kunnen rijden als de meeste mannelijke coureurs. En, met oefenen en ervaring, zou er, op termijn, ook wel een vrouwelijke kampioen kunnen komen in de Formule 1. Of het ooit zal gebeuren, dat is niet duidelijk. Maar als het zover is, dan zou ze, volgens de organisatie van de Formule W, meteen de grootste sportster van de wereld zijn.