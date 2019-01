Sportoverzicht: NK schaatsen, SC Heerenveen en LDODK

Schaatsen

Voor het eerst in zijn carrière is Douwe de Vries Nederlands kampioen allround geworden. Hij moest daarvoor op de 10 kilometer een achterstand van 6.24 secondes goedmaken op zijn grootste concurrent Marcel Bosker en dat lukte. De Vries deed dat ook nog eens in een persoonlijk record: 12.55.10.

Letitia de Jong heeft goede zaken gedaan op het NK Sprint in Thialf. De Jong won haar rit op de 500 meter in een tijd van 37.79. Ze deed dat in een persoonlijk record. Op de 1000 meter werd ze tweede achter Jutta Leerdam.

Carla Ketellapper-Zielman uit Rottum heeft op de Weissensee het open NK marathon op natuurijs gewonnen. In de sprint van een kopgroep van twaalf was ze net sneller dan Iris van der Stelt en Kelly Schouten. De 34-jarige Ketellapper-Zielman was er twee jaar geleden mee opgehouden, maar is het spelletje dus nog niet verleerd.

Voetbal

SC Heerenveen speelde donderdag een kansloze bekerwedstrijd tegen Ajax. Maar op het eind werd het toch nog even spannend. "Dit zijn van die hele rare wedstrijden."

Harkemase Boys heeft zaterdagmiddag een knappe overwinning behaald. In Noordwijk werd tegen SJC met 3-2 gewonnen. Dat was knap, want na een half uur spelen stonden de Boys nog op een 0-2 achterstand. Door de overwinning staat Harkemase Boys nu zesde, met 32 punten uit 16 wedstrijden.

Korfbal

De korfballers van LDODK wonnen de noordelijke derby tegen DOS'46. In Nijeveen werdt het 20-18 voor de Gorredijksters. Daarmee nam LDODK revanche voor de nederlaag in de thuiswedstrijd. De Gorredijksters zijn naar de derde plaats geklommen in de Korfbal League.