Hoe zit het nou precies met de F-35?

De F-35 die in Texas overhandigd wordt, is niet de eerste F-35 voor de luchtmacht. Er zijn tot nu toe al vijf van deze toestellen geleverd. Met twee F-35's wordt op dit moment al al actief gevlogen in het testprogramma van het toestel. Voor de regering is het overhandigen een heuglijk moment. Dat moment markeert namelijk de overgang van de F-16, eenn vierde generatie-toestel, naar de F-35, vijfde generatie-toestel.

In Italië staat ook een fabriek waar dit soort vliegtuigen gebouwd worden. Die fabriek is belangrijk voor Nederland, want daar worden de meeste Nederlandse F-35's gemaakt. De eerste F-35 die in de herfst in Nederland aankomt, komt ook uit die fabriek.

Wat levert de F-35 op voor het noorden?

Banen! Met name op de vliegbasis van Leeuwarden. Er wordt nu gebouwd aan een volledig nieuwe infrastructuur. Dan gaat het bijvoorbeeld om een hangar en een squadron-gebouw. Alles moet op een andere wijze worden ingericht en gebouwd. Want het gaat om informatie en die informatie moet daar veilig zijn.