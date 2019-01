UPDATE: Afsluitdijk is weer open na dodelijk ongeluk

Bij het ongeluk op de A7 is één persoon om het leven gekomen. Een tweede slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Rijkswaterstaat meldde dat de vangrail ernstig beschadigd was geraakt en moest gerepareerd worden. Daardoor en vanwege onderzoek naar het ongeluk konden mensen urenlang niet via de Afsluitdijk in Fryslân komen.