"Wat mij het meest is bijgebleven, is dat hij een hele normale, nuchtere Groninger was"

"Hij was een nuchtere man, die bij Cambuur op fantastische wijze begon met een ongelooflijke bekeroverwinning op AZ in 2007. Dat is eigenlijk het eerste waar ik aan denk", vertelt Geert van Tuinen.

Die wedstrijd was zijn hoogtepunt bij de club, want daarna ging het op sportief vlak niet geweldig. "In datzelfde seizoen ging het al mis. Ik kan me de nieuwjaarsreceptie nog herinneren, waar Wim Sleijfer, de toenmalige voorzitter, zei: "Dit kan niet. Dit is Cambuur-onwaardig en volslagen onacceptabel", vervolgt Van Tuinen.

Lange staat van dienst

Koolhof had een lange staat van dienst. Hij was actief bij onder andere Veendam, Vitesse, PSV, FC Groningen en De Graafschap. Cambuur was zijn laatste club als trainer.

"Hij vloog er niet uit en mocht het seizoen 2008 ook beginnen. Na zes wedstrijden was het echter wel gedaan. Toen verloren ze met 4-1 van Helmond Sport. Toen hebben ze gezegd dat hij maar weg moest", zegt Van Tuinen. Daarna ging Koolhof naar FC Groningen als scout.