'Wedstriid fan de wike': derby in de 'kelderklasse'

Een derby maakt in de sportwereld altijd net wat meer los als een gewone wedstrijd. En als het dan ook nog eens een derby is in de 'kelderklasse', het laagste niveau van het amateurvoetbal, dan gaat het er helemaal heftig aan toe. De 'Wedstriid fan de wike' bij Omrop Fryslân is de wedstrijd in de vijfde klasse van het zondagvoetbal tussen Donkerbroek en Sport Vereent uit Oldeberkoop.