FNP-raadslid Soepboer brengt geschiedenisboek over de Gouden Eeuw uit

"De opzet van het hele boek was om kinderen weer aan het lezen te krijgen en te interesseren voor geschiedenis. Dat is wel wat we terugkrijgen. Het maakt het vak en de verhalen weer levend", vertelt Soepboer. "De betekenis achter een verhaal is veel belangrijker dan jaartallen uit het hoofd leren."

Identificeren

Vet Oud heeft een kind uit de doelgroep als hoofdpersoon. Dus een kind dat ook een jaar of veertien is en dat iets meemaakt in die tijd. Zo kunnen kinderen zich daarmee identificeren.

De boeken zijn niet ontwikkeld als lesmethode, maar kunnen wel in het onderwijs gebruikt worden. "De docent kan een thema uitkiezen, daar verhalen bij zoeken en daar een les omheen bouwen."