Rijkswaterstaat: er is wel controle op wadverstoorders

"Er worden nog wel boetes uitgedeeld", legt Roland Wijmenga van Rijkswaterstaat uit. "De wet is sinds 2017 veranderd en dat zorgt mogelijk voor verwarring. Nu is het zo dat als een vogel of een zeehond verstoord wordt, moet worden aangetoond dat de soort in het hele gebied wordt verstoord. Ik kan me voorstellen dat natuurliefhebbers willen dat er meer wordt opgetreden."

In het overleg is besproken dat alle partijen aangaande de Waddenzee de samenwerking de komende tijd zullen verbeteren. "Dat we gemeenschappelijk handhaven, en bijvoorbeeld bij elkaar op de boot zullen zitten. Het blijft lastig op mensen te betrappen. Daarom is er ook meer ingezet op het gedrag van mensen. Dat ze zich moeten houden aan de Erecode. Daarin staat wat wel en niet verstandig is om te doen. Het doel is om het gedrag te beïnvloeden, dat ze om de dieren moeten denken en niet te dichtbij moeten komen."