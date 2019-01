Dick uit Marsum zit bij de laatste tien kandidaten van 'Project Rembrandt'

De gepensioneerde veteraan Dick Kamstra (60) tekent al zijn hele leven. Tijdens zijn jaren als beroepsmilitair schetste hij ieder vrij moment mensen en maakte hij cartoons. Die cartoons stonden regelmatig in het blad van Defensie. Na zijn pensionering is hij fanatiek gaan schilderen.

In acht afleveringen moeten de deelnemers nieuwe opdrachten doen. Zo stappen ze in de voetsporen van de leerlingen van Rembrandt. Elke week moet een kandidaat afvallen. De kijkers kunnen thuis op projectrembrandt.nl de masterclasses volgen.

Rembrandt-jaar

2019 is uitgeroepen tot Rembrandt-jaar. Het is 350 jaar geleden dat de meesterschilder van 'De Nachtwacht' overleed. Zijn nalatenschap wordt in vele tentoonstellingen getoond, waaronder het Fries Museum in de tentoonstelling 'Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw.'