Oud-international en voormalig Cambuurtrainer Jurrie Koolhof is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek. De spits kwam vijf keer uit voor het Nederlands elftal en speelde onder andere voor Vitesse, FC Groningen en De Graafschap. Hij scoorde tussen 1978 en 1994 190 doelpunten in het betaalde voetbal.