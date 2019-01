Raadsfracties komen met 'motie van treurnis' over sporthal De Steense in Wolvega

Hoewel bij het college al eerder bekend was dat het contract met de beheerder zou stoppen, kwam het college pas in december met een programma van eisen. Financiële gegevens ontbreken in dat programma. Dat maakt het volgens beide fracties voor een ondernemer onmogelijk om met een plan te komen.

Gebrek aan daadkracht

Er wordt al veel langer gesproken over het beheer van de sporthal. De sportclubs die De Steense gebruiken, stuurden in september al een brandbrief naar de gemeente. Toch zal het tot april duren voordat er een nieuwe beheerder aan de slag kan. De fracties verwijten het college een gebrek aan daadkracht en willen dat de raad zich maandagavond uitspreekt over de motie van treurnis.