Waddengangers moeten zich houden aan 'Erecode voor Wadliefhebbers'

Volgens de wet uit 2017 moet je kunnen bewijzen dat mensen met opzet de natuur verstoren of de verstoring moet voor schade zorgen aan de hele populatie van een soort. Verstoring is bijvoorbeeld als mensen te dicht bij een plaat komen waarop zeehonden rusten of dat ze droogvallen en een plaat opgaan waar vogels voedsel zoeken. Dat is lastig te controleren.

"Het is een keuze geweest van Den Haag om de wet zo te maken. Dat iemand met opzet de natuur verstoort voordat je een boete krijgt. Dat is een grijs gebied, want weet iemand dat die bijvoorbeeld afstand moet houden? Het wad is een natuurgebied, dat is bekend. Mensen moeten zich houden aan de Erecode voor Wadliefhebbers, daarin staat wat je wel en niet moet doen", legt Esther Kuppen van de Waddenvereniging uit.

Met de wet ziet ze wel een oplossing. "Maak van het wad een gebied met beperkte toegang, dan mag iedereen er wel in, maar dan moeten ze zich aan de erecode houden. Als ze dat niet doen, kun je ze beboeten."