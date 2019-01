Zieke zeekoeten krijgen 'vispap' in De Fûgelhelling: "Ze moeten aansterken"

"We hebben nog niet eerder zoveel zeekoeten in de opvang gehad. Deze vogels komen van Terschelling", zegt Raya Strikwerda, vrijwilliger bij De Fûgelhelling. "We hebben nu al twee weken zes in de bak zitten, en in de andere bak zitten twee die we vrijdag hebben binnengekregen."

Het lijkt erop dat ze het wel redden. "Ze kunnen zelf eten. Drie keer per dag krijgen ze een soort van vispap. Haring in de blender met multivitaminen erdoor, dat vinden ze heerlijk. Ze kunnen zo lekker aansterken. En tussendoor krijgen ze ook nog vis bepoederd met vitaminen." Een gezonde zeekoet moet een kilo wegen.

Waarom de beesten ziek zijn, is een raadsel. "Ze zijn verzwakt, waardoor kan ik niet zeggen. De dode vogels sturen we op voor onderzoek."