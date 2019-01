2019 is uitgeroepen als het jaar van de moedertalen

De start van de #IYIL2019 campagne begint deze maandag in Parijs. Het hele jaar door wordt er aandacht gevraagd voor kleine talen.

De campagne moet helpen bij het promoten en beschermen van bedreigde moedertalen en zal bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de Verenigde Naties.

Afûk

Het internationale jaar voor moedertalen is een samenwerking tussen meer dan 30 organisaties van over de hele wereld, waaronder de Afûk in Leeuwarden. De Afûk is hiervoor benaderd naar aanleiding van de activiteiten op het gebied van kleine talen binnen Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.

Met deze samenwerking wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor kleine en bedreigde moedertalen. Daarnaast wordt kennis uitgewisseld over taalpromotie om bij een internationaal publiek bewustwording te creëren voor het belang van het behoud van talen die onder druk staan.