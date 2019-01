Mus opnieuw meest getelde vogel bij nationale vogeltelling

In Fryslân zijn de afgelopen dagen bijna 80.000 vogels geteld tijdens de jaarlijkse nationale tuinvogeltelling van de Vogelbescherming. De huismus gaat met 17.000 tellingen ver aan kop, gevolgd door ruim 9000 blokmezen en bijna 7000 vinken. Daarmee is de top 3 niet veranderd in vergelijking met vorig jaar.