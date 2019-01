'Snelheidsduivels' uit Menaldum en Harlingen raken rijbewijs kwijt

Een 40-jarige automobilist uit Menaldum en een man uit Harlingen zijn dit weekend hun rijbewijs kwijtgeraakt, omdat ze beide het gaspedaal net iets te ver indrukten. De bestuurder uit Menaldum reed met 142 kilometer per uur over de noordelijke invalsweg van Leeuwarden, waar 80 kilometer de maximum snelheid is. De snelheidsduivel uit Harlingen had 150 kilometer op de teller terwijl hij over de weg tussen Tzummarum en Oosterbierum reed.