Luchtmacht krijgt officieel de F-35 (JSF) overhandigd

D F-35 die in Texas wordt overhandigd, is niet de eerste F-35 voor de luchtmacht. Er zijn tot nu toe vijf van dit soort toestellen geleverd. Met twee F-35's wordt op dit moment al actief gevlogen in het testprogramma van het toestel. Die beide F-35's deden eerder in 2016 de vliegbasis Leeuwarden aan voor de zogenoemde 'belevingsvluchten'. Zo moest duidelijk worden hoeveel lawaai de F-35 maakt in vergelijking met de F-16. Vooral bij omwonenden van de vliegbasis Leeuwarden zijn daar veel zorgen over.

Ceremonie in Texas

Dat de ceremonie in Texas nu pas plaatsvindt, heeft te maken met de geschiedenis van de aanschaf van het toestel. In 2013, toen het eerste Nederlandse toestel werd geleverd, was het nog maar de vraag of Nederland de vliegtuigen eigenlijk wel wilde aanschaffen. In de politiek was er destijds veel discussie over de aanschaf van het toestel. Dat had onder andere te maken met het almaar duurder worden van het project. De twee aangeschafte testtoestellen zijn destijds al geleverd, maar buiten de schijnwerpers om overgevlogen naar een testbasis in Florida.

Tegenstem van Lutz

Vlak voor de zomer van 2013 werd duidelijk dat Nederland toch door wilde gaan met de aanschaf van de F-35. De PvdA en VVD maakten er afspraken over in het regeerakkoord. Van de beide coalitiepartijen stemde destijds alleen PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi tegen dit besluit.