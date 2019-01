Onderzoek naar vindplaatsen van plastic kan wel wat extra hulp gebruiken

Onderzoekers Tjisse van der Heide en Laura Govers van de Rijksuniversiteit Groningen vroegen destijds mensen om op een gestructureerde manier vondsten van plastic vast te leggen en digitaal door te geven. Zo zou langzaamaan een kaart van het Wad ontstaan, met alle vindplaatsen van plastic. Nu de grote opruimactie van alle plastic spullen bij de kust klaar is, komen er echter niet veel meldingen meer bij.

Een gat in de kaart

Op de website www.waddenplastic.nl kunnen mensen zien waar informatie ontbreekt. "Ik verwacht eigenlijk dat er op Terschelling nog best veel plastic ligt", vertelt Van der Heide. "Op de Bosplaat bijvoorbeeld, kan nog best veel liggen. Maar dat weten we nu nog niet. Dat soort gegevens willen we graag hebben, zodat we een compleet beeld krijgen van waar plastic is gevonden. Doel is om deze kaart over te dragen aan Rijkswaterstaat, zodat zij er mee aan de slag kunnen."

Blijf verzamelen

Van der Heide denkt aan vakantiegasten, eilandbewoners maar ook natuurbeheerders, die deze informatie door kunnen geven. "Het zou mooi zijn wanneer mensen blijven verzamelen, omdat we zo kunnen zien of er nog plastic bij komt", zegt Van der Heide. "Met een of twee punten die doorgegeven worden, zijn we al blij."