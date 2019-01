Geen boetes voor verstoren natuur in Waddenzee

Natuurgedeputeerde Johannes Kramer van de provincie denkt niet dat de wet het grote probleem is en als dat wel voor praktische problemen zorgt, wil hij dat best aankaarten. "Op de plek waar het thuishoort; in Den Haag."

Kramer ziet vooral kansen in een betere samenwerking tussen belanghebbende partijen op de Wadden. "Wij moeten samenwerken om dat prachtige gebied te behoeden en behouden, want dat willen we natuurlijk allemaal." Hij haalt daarbij ook plannen aan voor een nieuwe Waddenautoriteit, zodat het ook in het regeerakkoord van het kabinet vermeld staat.

Ook Wadvaarders zien kansen om het toezicht en de handhaving te verbeteren.

Andere mogelijkheid: gebieden afsluiten

Er is ook nog een andere optie om de natuur in de Wadden te beschermen. Die optie is meer gebieden afsluiten voor publiek. Wie zich daar niet aan houdt, kan worden aangepakt. De Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) heeft vorig jaar zelf iemand op de bon geslingerd. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de bevoegdheid om gebieden af te sluiten.