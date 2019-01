Douwe de Vries: "Het geeft zo'n kick als het zo zwaarbevochten is"

De Vries had in Thialf de steun van zijn vrouw en zoontje. "Dat maakt het af. Geweldig dat zij er zijn. Mijn zoon had oorkleppen op en keek me wat verdwaasd aan. Het kon hem waarschijnlijk niets schelen, maar ik vond het wel heel leuk."

Een droom

Met zijn nationale allroundtitel plaatst De Vries zich ook voor het WK allround, dat begin maart in Calgary plaatsvindt. "Daar was ik eigenlijk niet eens mee bezig, maar dat is super. Ik heb er ook heel veel zin in. Ik wil dit seizoen vooral genieten, kijken of ik iets kan verbeteren. Vorig jaar was ik fysiek wel goed, maar was ik op het verkeerde moment niet helemaal fit. Toen kwam het er niet uit. Zo'n seizoen er achteraan plakken, dat is een droom."