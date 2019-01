Schaakcafé in Oldeberkoop voor iedereen geopend

Het schaakcafé is volgens een van de initiatiefnemers, Dirk de Boer, in het leven geroepen, omdat veel mensen wel eens willen schaken, maar niet lid willen worden van een club.

Voor iedereen

Iedereen is welkom om te schaken in het schaakcafé in Oldeberkoop. Het niveau maakt niet uit. Het gaat om de samenwerking van het Heite Schaalschaaktoernooi, enkele schaakliefhebbers in de regio en cultuurrestaurant Le Brocope.

Er is niet echt onderzoek gedaan naar de animo voor een schaakcafé, vertellen initiatiefnemers Dirk de Boer, Mara Eijsbouts en Henk Feitsma. "We proberen het gewoon en als het lukt, dan lukt het. Is er te weinig belangstelling, dan hebben we het in ieder geval geprobeerd", aldus De Boer.

Het schaakcafé is elke zondag vanaf drie uur open.