Zwak Heerenveen in eigen huis onderuit tegen AZ

Een kwartier voor het einde van de wedstrijd was het AZ-invaller Owen Wijndal die dichtbij de 0-2 was. De goal viel toen nog niet, maar drie minuten later wel, nadat Heerenveen een hoekschop weggaf. Daarbij stond de gehele Heerenveen-ploeg te slapen, terwijl Idrissi wel scherp was. Terwijl alle spelers van Heerenveen naar elkaar keken, zag Idrissi dat de goal leeg was. Hij schoot de corner er in één keer in.

Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld. De ploeg die nog kans had om te scoren, was wederom AZ. Stengs speelde zichzelf goed vrij aan de rechterkant en vond daarna doelpuntenmaker Idrissi. De lat voorkwam een tweede goals van de AZ-aanvaller.

Heerenveen nu elfde

AZ had de overwinning op dat moment al binnen. Het bleef bij 0-2. SC Heerenveen zakt naar de elfde plek in het klassement en het verschil met de onderste nacompetitie-plekken is slechts drie punten.