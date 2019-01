Letitia de Jong wordt tweede op NK sprint, Janine Smit vierde

De tijd van 1.15.03 betekende voor De Jong de tweede plaats op de 1.000 meter. Leerdam was een klasse apart en won ook de laatste afstand in een tijd van 1.13.99. Derde op de 1.000 meter én in het klassement eindigde Sanneke de Neeling.

Dat is slecht nieuws voor Janine Smit uit Heerenveen. Ze wordt vierde en grijpt daardoor net naast een startbewijs voor het wereldkampioenschap sprint.

De laatste afstand bracht Smit nog wel een persoonlijk record: haar 1.15.97 was goed voor de zesde plaats. Die moet ze delen met Sanne van der Schaar uit Harlingen. Helga Drost uit Akkrum werd zeventiende.