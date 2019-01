Mid-Fryslân kan niet stunten op bezoek bij Wageningen

Mid-Fryslân, dat voorlaatste staat in de Hoofdklasse, keek al snel tegen een vrij grote achterstand op. Wageningen liep daarna niet veel verder uit, maar consolideerde de voorsprong. De ruststand was 19-14. Ook in de tweede helft kon Mid-Fryslân het niet echt spannend meer maken.

SCO won zaterdag

De andere Friese club in dezelfde klasse, SCO, speelde zaterdag al. In Wolvega was SCO met 27-25 te sterk voor Rohda uit Amsterdam.