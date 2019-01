Douwe de Vries voor het eerst Nederlands kampioen allround

De strijd tussen Bosker en De Vries werd uitgevochten in een rechtstreeks duel tussen de twee. Bosker was in 2018 nog kampioen geworden op het NK allround. Hij eindigde op de 10 kilometer dit jaar op 19.25 secondes van De Vries.

Eerste Fries sinds 2015

De laatste keer dat een Fries bij de mannen Nederlands kampioen werd, was in 2015. Toen was Sven Kramer de beste over vier afstanden.

Eerder op zondag won de 36-jarie De Vries al de 1.500 meter en reed hij een persoonlijk record. Ook zaterdag was hij succesvol. Toen pakte de Hallumer een persoonlijk record op de 5.000 meter en won hij ook die afstand.