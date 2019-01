Sander Arends heeft eerste toernooiwinst van 2019 te pakken

Arends en Weissborn haalden in de finale een hoog niveau. Beiden kregen ze geen enkel breakpunt tegen. Het lukte de Fries en de Oostenrijker wel in beide sets om Pel een keer te breaken. Dat was beide keren voldoende voor de setwinst.

Door de toernooiwinst pakken Arends en Weissborn 90 punten voor de wereldranglijst.

Nu naar Quimper

Volgende week spelen Arends en Weissborn opnieuw in Frankrijk. Dan komen ze in actie op de challenger Open Quimper Bretagne Occidentale. De Fries en de Oostenrijker zijn daar als derde geplaatst.