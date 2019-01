Anema vijfde op NK allround, Visser rijdt nieuw baanrecord op 5.000 meter

Anema kwam op de laatste afstand van het toernooi bij de dames over de streep in een tijd van 7.02.99. Carlijn Achtereekte won het toernooi, maar was niet de beste op de 5.000 meter. De ritwinst ging namelijk naar een 'niet te houden' Esmee Visser, die een supertijd neerzette.

In de tweede rit op de 5.000 meter kwam de bevestiging dat het ijs op Thialf erg snel is: Esmee Visser reed het baanrecord van Martina Sábliková uit de boeken. Dat baanrecord stond al twaalf jaar op naam van de Tsjechische in een tijd van 6.49.31.