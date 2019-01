Douwe de Vries rijdt opnieuw persoonlijk record en wint 1.500 meter

Reina Anema uit Gorredijk is op de 1.500 meter bij het NK allround vierde geworden. Ze reed op het snelle ijs van Thialf een nieuw persoonlijk record: 1.57.35. Dat is een behoorlijk verbetering van haar vorige PR, dat stond op 1.58.09. Joy Beune won op de 1.500 meter en dat deed ze in 1.54.72. Carlijn Achtereekte werd tweede, Melissa Wijfje derde.

Door haar vierde plaats op de 1.500 meter, schuift Anema een plaats op in het algemeen klassement. Daarin staat ze nu vierde. Later op zondag is de laatste afstand van het NK allround bij de dames: de 5.000 meter.