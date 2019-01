Korfballers SCO winnen erg spannend duel van Rohda

SCO ging in de thuiswedstrijd goed van start (1-0), maar kon geen afstand nemen van Rohda. Het was het begin van de eerste helft waarin er geen verschil tussen beide ploegen zat. Via 5-5 werd het 9-9 en bij rust was de stand 12-12.

SCO laat zich niet verassen

Na rust waren het de bezoekers uit Amsterdam die als eerste de voorsprong pakten (13-16). Dat was voor SCO het sein om de druk op te voeren. Met nog zeven minuten te gaan had de ploeg de score volledig omgebogen (22-19). Na die klap kon Rohda de wedstrijd niet meer keren.