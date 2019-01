Aris laat winst ligeen tegen Apollo Amsterdam

Waar Aris vorige week bij de sensationele overwinning op Donar scherp aan de wedstrijd begon, was daar nu geen sprake van. In het eerste kwart ging het tot 8-8 gelijk op tussen de beide ploegen. Daarna zette Apollo een tussensprint in. De Amsterdammers kwamen met 17-10 voor en ondanks dat Aris wat dichterbij kwam, moesten de Leeuwarders het eerste kwart aan de bezoekers laten (22-17).

De Amsterdammers pakten ook de eerste punten in het tweede kwart (26-19), maar daarna was Aris wakker. Met name Griffin Kinney maakte veel twee-punters, en ook de drie-punters van David Michaels waren raak.

De Leeuwarders pakten door twee vrije worpen van Nick Masterson zelfs de voorsprong in de wedstrijd (30-28). Masterson had de smaak te pakken en onder zijn leiding ging Aris met 34-38 de rust in.

Apollo wil van geen opgeven weten

Ook na rust leek Aris baas in eigen huis. Door drie-punters van onder andere Masterson en Craig Osaikhwuwuomwan liep de ploeg van trainer Tony van den Bosch uit naar 54-44.

Maar dat was niet naar de zin van Apollo. Aan de hand van Dimeo van der Horst, en met dank aan gemiste lay-ups van Griffin Kinney knokten de Amsterdammers zich helemaal terug in de wedstrijd (54-53). Dat was het sein voor Aris om weer wat punten te maken, maar aan het eind van het derde kwart was Apollo een behoorlijk stuk dichterbij gekomen (63-60).

Aris geeft voorsprong weg

Het vierde kwart moest de beslissing brengen. En ondanks dat Aris eerst nog uitliep naar 68-63 door een drie-punten van Craig O., waren het de Amsterdammers die gas gaven. Aan de hand van Aron Roye en Mack Bruining was het ineens zomaar 77-70 voor Apollo. Met nog anderhalve minuut op de klok kon Aris dat verschil niet meer goed maken.

Nick Masterson was met 19 punten topscorer voor Aris, terwijl Craig Osaikhwuwuomwan de meeste rebounds (9) pakte.