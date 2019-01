LDODK overleeft in noordelijke derby tegen DOS'46

Eerder dit seizoen werd het in Gorredijk nog 33-27 voor DOS'46. Ondanks dat het DOS'46 was die de score openden (0-1) was het al snel LDODK dat de regie in de wedstrijd overnam (5-2). Die kleine voorsprong werd voor de Gorredijksters maximaal vier punten (10-6). Daarna deed de thuisploeg nog wel wat terug, maar het was LDODK dat met een voorsprong van 11-9 de rust inging.