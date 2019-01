Tientallen Drachtsters doen mee aan 'Tútsjend ark'

Mensen die nog een bijdrage willen leveren aan 'Tútsjend ark' zijn ook zondag welkom in de pop-up studio aan de Zuiderbuurt tussen 11.00 en 17.00 uur. Kunstenaar Loes ten Ascher was zaterdag in ieder geval erg tevreden over de opkomst en ook over het aanbod aan gereedschap wat het opleverde.

Winfried Bruinsma, de eerdere gemeentedichter van Smallingerland, leverde een poëtische bijdrage in de vorm van een gloednieuw vers over 'Tútsjend ark'.

Vanwege het thema wordt het kunstproject ook gesteund het Drachtster innovatiecluster van samenwerkende technische bedrijven. Ook zij zijn blij met deze vorm van aandacht voor gereedschap.