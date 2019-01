Akkrum en Nes hebben een nieuwe ontmoetingsplek

Iedere week is het geopend voor dorpsbewoners die langs willen komen voor een praatje, het ruilen van boeken of voor activiteiten zoals een naaicursus. Het is de bedoeling dat de plek wekelijks steeds vaker open is en dat er meer en meer activiteiten worden georganiseerd. Toch gaat dit om een tijdelijke plek voor een jaar. De stichting Doarspskeamer Ed is al driftig aan het zoeken naar een structurele oplossing voor hun dorpshuis.