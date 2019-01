Voetballer Arber Zeneli maakt de overstap van SC Heerenveen naar Stade Reims in Frankrijk. Dat maakte de Franse club bekend met een filmpje op Twitter. Daarin is te zien dat Zeneli zijn handtekening zet onder een contract voor vijf jaar bij de ploeg die twaalfde staat in de Franse competitie.

Zeneli speelde 100 wedstrijden voor Heerenveen en maakte daarin 21 doelpunten. Ook gaf de Kosovaar 27 assists.