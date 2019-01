Letitia de Jong wordt ook tweede op de 1000 meter

De Jong was de eerste twee rondes sneller dan Leerdam, maar moest in de laatste ronde toekijken hoe Leerdam sneller was. Leerdam won in een tijd van 1.14,47. De Jong was bijna een halve seconde langzamer dan Leerdam: 1.14,89. Janine Smit eindigde als zevende, maar staat na de eerste dag wel op de derde plaats in het klassement.