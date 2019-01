De Verlengde Stationsstraat in Zwaagwesteinde is zaterdag volledig afgesloten voor autoverkeer. Door oplopende temperaturen is er sprake van zogenaamde opdooi-schade. Klinkers in de weg zijn omhooggekomen. Verschillende auto's die eroverheen reden hebben schade opgelopen. Het is nog niet bekend hoe lang de Verlengde Stationsstraat afgesloten blijft, het doorgaande verkeer moet de Oostelijke Rondweg nemen.