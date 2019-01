ONS in slotfase onderuit tegen ASWH

De wedstrijd begon nog goed voor ONS. Al na acht minuten werd het 1-0 door een fraai hakballetje van Martijn Barto. Lang konden de Snekers niet genieten van de voorsprong, want acht minuten later stond het alweer 1-1 toen Mels van Driel de gelijkmaker scoorde uit een vrije trap.

Daarna gebeurde er niet veel meer in de eerste helft, tot Nick Slotboom vlak voor tijd een grote kans kreeg. Hij schoot net naast.

Invaller Korporaal beslist de wedstrijd

Ook in de tweede helft gebeurde er lang niet veel. Na dik een uur spelen kreeg ASWH een grote kans, maar Ismail Yildirim prikte de bal naast. Even later kopte Yumé Ramos de bal tegen de hand van een tegenstander. De scheidsrechter zag er een strafschop in, Michael Lanting maakte er 2-1 van.

Net toen het erop leek dat ONS de drie punten in Sneek kon houden, bracht ASWH Fabian Korporaal in het veld. Hij maakte tien minuten voor tijd de 2-2, toen hij de bal na een hoekschop voor de voeten kreeg.

Na de 2-2 kregen beide ploegen kansen op de overwinning. Zo kreeg Serge Fatima een grote kans voor ONS, maar hij kopte hard op de lat. Aan de andere kant was het wel raak. In de absolute slotfase maakte Korporaal er in de negentigste minuut nog 3-2 voor ASWH van.

Na de nederlaag staat ONS nu dertiende in de derde divisie, met 22 punten uit 19 wedstrijden.