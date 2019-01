Knappe comeback voor Harkemase Boys tegen SJC

Het eerste gevaar in de wedstrijd kwam van Harkemase Boys. Berwout Beimers zag dat zijn schot, van zo'n meter of twintig, net over de goal ging. Ook Bouius en Veldman konden het net niet vinden in het begin van de wedstrijd.

Ondanks het overwicht van Harkemase Boys in de eerste twintig minuten was het SJC dat keihard toesloeg. Youssef el Baouchi maakte halverwege de eerste helft 1-0, twee minuten later kopte Rick van Dijk de 2-0 binnen uit een hoekschop.

Vlak voor rust kregen de Boys een grote kans, toen Jesse Renken een strafschop mocht nemen. Renken maakte geen fout en dus gingen beide ploegen met een stand van 2-1 aan de thee.

Boys zetten door

Na de rust ging Harkemase Boys op zoek naar de gelijkmaker. Veldman kreeg meteen een grote kans, maar kopte over. Een paar minuten later was het wel raak toen Robert Stelpstra een voorzet van Veldman binnenschoot voor de 2-2.

De Boys waren niet tevreden met de gelijkmaker en drukten door. Na een uur kopte Henny Bouius een voorzet van Voest binnen. In het slot van de wedstrijd ging de thuisploeg nog op zoek naar de gelijkmaker, maar keeper Jansema kon de voorsprong voor Harkemase Boys vasthouden.

Door de overwinning staat Harkemase Boys nu zesde, met 32 punten uit 16 wedstrijden.