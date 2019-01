Carla Zielman wint open NK marathon op Weissensee

Het open Nederlands kampioenschap marathon werd bij de vrouwen gehouden over 100 kilometer. Halverwege de wedstrijd ontsnapte de kopgroep, met daarbij naast Zielman onder anderen ook Laura van Ramshorst, Vera Otten en Merel Bosma.

In de eindsprint was Zielman net iets sneller dan Iris van der Stelt. Dat werd pas duidelijk na het bekijken van de fotofinish. De winst van Zielman is opmerkelijk. Twee jaar geleden hield de 34-jarige Rottumse nog op met schaatsen, maar dit jaar is ze terug in het peloton.

Geen Fries succes bij mannen

Bij de mannen, die 150 kilometer schaatsten, was er geen Fries succes. Mart Bruggink uit Tubbergen pakte de titel, voor Evert Hoolwerf en Sjoerd den Hartog. Beste Fries was Jouke Hoogeveen op de zevende plaats.