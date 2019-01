Wadvaarders scherp op containertroep dit vaarseizoen

Leden van de Wadvaardersvereniging zijn zaterdag bij hun ledenbijeenkomst in Harlingen opgeroepen om dit vaarseizoen mee te helpen met het opruimen van plastic afval op en in het Waddengebied. De verwachting is dat er nog een hoop troep uit de containers in de Noordzee richting Waddenzee zal drijven. De Wadvaarders zijn over het algemeen goed thuis in het gebied en komen in verhouding vaak droog te liggen op zandplaten.