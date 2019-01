"Foeragesektor moet bijblijven bij de behoeften van de boer"

Volgens Mulder moeten foeragebedrijven constant alert zijn op wat er speelt bij de boeren en waar zij behoefte aan hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om bodemvruchtbaarheid. "Het is een van die dingen waar wij ons wel wat zorgen om maken", zegt Mulder. "Daar moeten we meer werk van maken, als we de conditie van de grond in stand willen houden."

Eigen ruwvoer

Voor Aukes ligt de uitdaging voor zijn bedrijf en voor de melkveehouderij onder andere in het samenstellen van het ruwvoer, met zo weinig mogelijk hulpstoffen erbij. Boeren willen dat tot waarde maken voor het vee. "Zo maken wij complete mengsels op het boerenerf, zodat de koeien dan meer melk geven uit het eigen ruwvoer", zegt Aukes.

Ondernemerscoaches

Zijn bedrijf is niet alleen maar toeleverancier van voer, maar doet ook veel aan begeleiding van de boeren, met onafhankelijke ondernemerscoaches. Aukes: "Die zijn onafhankelijk van de boeren, maar ook van ons. Onze rol is dat wij kijken hoe een samenwerking gaat en dingen dan bespreekbaar maken."

Hij doelt daarmee op bijvoorbeeld jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen. "Je komt dan ineens van een emotionele relatie in een professionele relatie terecht. Vader wil naar links, de zoon wil naar rechts. Hoe komen we dan toch uiteindelijk bij elkaar om het gezamenlijke doel te bereiken?"