Koeien krijgen de vrijheid in nieuwe woonwijk in natuurgebied De Peinder Mieden

Drie jaar lang is er proefgedraaid met verschillende dieren, maar blaarkoppen zijn het geschiktst. Ze eten de historische boomwallen niet op en zijn goedkoper dan bijvoorbeeld schapen, want die houden het gras te kort en zijn vaker ziek. Er gelden wel een paar regels voor mensen: honden aan de lijn en hondenpoep opruimen. Auto's en bezoekers moeten opletten en de blaarkoppen mogen niet worden gevoerd of geaaid.

Natuurlijke opzet

De blaarkoppen passen in de gedachte achter het woongebied dat in het natuurgebied De Peinder Mieden ligt. De woonwijk wordt op een zo natuurlijk mogelijke manier opgezet en ingericht. Zo worden de woningen duurzaam gebouwd en is er veel ruimte tussen de kavels. De eerste menselijke bewoners worden in februari verwacht in De Peinder Mieden en alle 38 woningen zijn waarschijnlijk in 2022 klaar.